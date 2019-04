Winkels Doetinchem ontruimd na plofkraak

Een aantal winkels in winkelcentrum Overstegen in Doetinchem is vrijdagmorgen door de politie ontruimd, omdat er na een plofkraak donderdagavond mogelijk nog explosieve stoffen zijn achtergebleven. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) zoekt in de Houtsmastraat naar mogelijk ontplofbare stoffen. De omgeving van het winkelcentrum is afgezet, laat de politie weten.

De plofkraak heeft een enorme ravage veroorzaakt. Het gebouwtje waarin de pinautomaat van ABN Amro stond. is opgeblazen. De brokstukken lagen volgens de politie tot ver in de omtrek. De restanten van het gebouw worden vrijdag gesloopt. De bank weet nog niet of er een pinautomaat terugkomt bij het winkelcentrum.

Sommige winkels bleven vrijdagmorgen al dicht omdat in het opgeblazen gebouwtje ook de stroomvoorziening werd geregeld. Een supermarkt die vrijdag feestelijk geopend zou worden, heeft schade opgelopen door de knal. Of de winkel vrijdag nog opengaat, is nog niet duidelijk. De feestelijkheden zijn afgelast omdat de supermarktdirectie dat op deze dag niet gepast vindt.

Bij de explosie is niemand gewond geraakt. Of de daders er met geld vandoor zijn, maakt de politie niet bekend. De politie wil graag particuliere camerabeelden uit de buurt hebben.