‘Winkelpersoneel krijgt soms veel stront over zich heen’

Tuincentra en klusbedrijven wacht komend weekeinde de volgende grote test. Hoe druk wordt het? Houden mensen zich aan de maatregelen? Maar vooral: bewaart het winkelend publiek de rust of moeten medewerkers het ontgelden. „Dat is de grote moeilijkheid van alle winkels. Medewerkers die proberen het in goede banen te leiden, krijgen soms ontzettend veel stront over zich heen”, zegt Peter Admiraal, woordvoerder van tuincentrum Ranzijn, dat de regels voor komend paasweekeinde heeft aangescherpt.

Bij alle vijftien vestigingen worden vrijdag dranghekken geleverd die moeten helpen de klantenstroom bij de in- en uitgang beter te reguleren. Smalle gangpaden worden ingericht voor eenrichtingsverkeer. Medewerkers van Ranzijn kregen donderdag instructies hoe het er precies moet uit komen te zien in de winkels. Ze kunnen er dan zelf voor kiezen dat zaterdag na sluitingstijd te regelen of zondag voor openingstijd. „Bij te veel bezoekers gaan we reguleren, dat hebben we de voorbije dagen ook al gedaan. Premier Rutte zei het al: doe lief. Dat gebeurt niet altijd. Als mensen met z’n tweeën komen en maar een van hen mag naar binnen, gaan ze soms discussies aan”, aldus Admiraal.

Desiree Schelle, woordvoerster van bouwmarkten Karwei en Gamma, is ook benieuwd naar hoe het winkelend publiek zich in het paasweekeinde gedraagt. „Aan het begin vond iedereen het wat lastig om zich aan de regels te houden. Daarna was iedereen er wel aan gewend. Nu de maatregelen weer wat zijn verlengd, is het te hopen dat iedereen zich netjes blijft gedragen”, zegt ze.

Het is voor de mensen even schakelen, vervolgt Schelle. „Normaal gesproken adviseren onze medewerkers klanten met een klus. Nu spreken we hun ook aan op gedrag en regels. Niet iedereen vindt dat dat onze rol is. Maar wij voeren alleen maar uit wat ons wordt gevraagd en waar we ons aan moeten houden. En uiteraard willen we ook ons eigen personeel beschermen, met duizenden klanten in winkels.”

Bij Karwei en Gamma (365 vestigingen totaal) verleggen ze de focus qua drukte komend weekeinde naar buiten, naar de parkeerplaatsen. Schelle: „We zijn strenger qua parkeerbeleid en toegangscontroles. Ook zetten we verkeersregelaars in. De overheid heeft al aangegeven de toegangswegen naar grote zaken in de gaten te houden.”

Ranzijn laat komend weekeinde per winkel maximaal 200 klanten toe. Per 25 vierkante meter winkeloppervlak is plek voor één klant. Alle toiletten zijn buiten gebruik en afgesloten.

Bij Intratuin rekenen ze niet op een enorme toeloop. „Veel mensen zijn thuis deze dagen en hebben er al op geanticipeerd door eerder deze week te gaan”, zegt woordvoerster Lobke Samallo. De incidenten met klanten in de vestigingen van Intratuin vallen tot dusverre mee, zegt ze. „Het komt wel eens voor dat iemand geen wagentje mee wil nemen, maar dat is het wel.”