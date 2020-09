Winkelpand beschoten in Amsterdam

Een winkelpand aan de Osdorper Ban in het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West is beschoten. De melding over de beschieting kwam maandag binnen, aldus de politie dinsdag.

Maandagochtend werd de beschieting ontdekt door de eigenaar van het pand. In het winkelpand zaten meerdere kogelgaten en in de omgeving lagen meerdere hulzen.

Vorige maand werd ook al een winkel beschoten, die ligt op enkele kilometers van de Osdorper Ban. Deze kapperszaak aan de Slotermeerlaan werd later gesloten op last van burgemeester Femke Halsema.