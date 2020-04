Winkeliers willen meer aandacht voor veilig winkelen

het kabinet moet meer aandacht geven aan veilig winkelen in plaats van steeds te herhalen dat mensen thuis moeten blijven. Dat vindt branchevereniging voor winkeliers in de non-foodsector INretail. Daarmee kunnen winkeliers, die gewoon open mogen zijn, geholpen worden. Zij lijden enorme schade nu veel mensen thuis blijven.

INretail benadrukt dat 400.000 mensen in de non-food detailhandel werken en dat veel winkeliers al maatregelen hebben genomen om winkelen met veiligheidsmaatregelen mogelijk te maken. Desondanks is „ondernemen in de 1,5 metereconomie een enorme uitdaging”. Volgens de branchevereniging is hulp van de overheid en andere partijen dan ook nodig zolang de maatregelen van kracht blijven.