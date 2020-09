Winkeliers huiverig om mondkapjesplicht in te voeren

Grote Nederlandse winkelketens als Blokker, HEMA en Intertoys gaan mondkapjes niet verplicht stellen voor klanten. Ook de supermarktbranche laat klanten die geen mondkapje dragen komende tijd gewoon binnen. Ze vinden dat het niet aan winkeliers is om dergelijke maatregelen af te dwingen.

Het kabinet kwam maandag met het dringende advies in bepaalde gebieden een mondkapje te dragen tijdens het boodschappen doen. Daarbij werd aan winkels de mogelijkheid geboden klanten die geen mondkapje dragen te weigeren.

Dat laatste doen de ketens liever niet, want ze zitten niet te wachten op discussies met hun klanten. „Als winkels mondkapjes gaan verplichten, leidt dat naar verwachting tot veel extra discussie en zelfs agressie aan de deur”, vreest supermarktkoepel CBL.

Hiermee gaan de winkels minder ver dan verscheidene musea die al hebben aangegeven mondkapjes wel te verplichten. Zo moeten alle mensen vanaf dertien jaar die het Rijksmuseum in Amsterdam willen bezoeken, vanaf woensdag een mondkapje op.

De winkels waarmee is gesproken roepen klanten wel dringend op om de coronamaatregelen te respecteren en een maskertje te dragen in de regio’s waarvoor de overheid dit adviseert. HEMA onderzoekt zelfs of het mogelijk is om aan de deur gratis mondkapjes aan te bieden, net als desinfecterende handgel die klanten kunnen gebruiken.

Ten aanzien van hun eigen personeel stellen de winkelketens zich verschillend op. HEMA verplicht medewerkers van zijn filialen in de grote steden komende tijd wel om een masker te dragen. Het winkelconcern achter onder meer Blokker en Big Bazar stuurt richting de eigen werknemers slechts een „dringend advies” uit om dit te doen. „Maar we kunnen niet iets verplichten wat door de overheid niet verplicht is gesteld”, geeft een woordvoerster aan.