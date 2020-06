Winkeliers Elburg mogelijk naar rechter om zondagsopenstelling

Elburgse winkeliers stappen mogelijk naar de rechter om zondagsopenstelling van winkels af te dwingen.

Dat zei Joop Zwart van ondernemersvereniging Winkel Vesting Elburg dinsdagmorgen desgevraagd. Tegen de regels in openden afgelopen zondag zo’n twintig winkels in het vestingstadje de deuren. De gemeente heeft zondag niet gehandhaafd, stelt Zwart. „Dat vinden we geweldig. Er is geen buitengewoon opsporingsambtenaar langs geweest.”

De Elburger ondernemer, die zijn kledingzaak zondag opende, typeert afgelopen zondag als „een prachtige” dag. „Er hing een gemoedelijke sfeer. Wel kwamen mensen als het ware met gebalde vuisten binnen. Om te laten merken: Wij willen vrijheid. Ze wilden politieke partijen laten zien dat ze niet achter het beleid staan om winkels op zondag dicht te houden.”

Dinsdagavond komen Elburger winkeliers bijeen om de situatie te bespreken. „Ja, dit smaakt naar meer”, zegt Zwart. Een mogelijkheid is dat de ondernemers naar de rechter stappen om „meer vrijheid” voor winkeliers op zondag te bewerkstelligen, geeft hij aan. Tegelijkertijd zegt Zwart dat het de bedoeling is dat winkeliers tot de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 niet meer op zondag open gaan. „Dat is onderdeel van de deal met de gemeente.”

Zwart geeft toe dat de winkeliers zondag de gemeentelijke regels aan hun laars hebben gelapt. „Wij zijn ondernemers, we nemen elke dag risico’s.” Kan hij zich voorstellen dat christenen in Elburg de zondagsopenstelling betreuren? „Ja, maar zij hoeven niet te gaan winkelen. Ze kunnen in hun tuintje blijven zitten. Het is 2020; laat iedereen in zijn waarde.”

Scriba F. Kroon van de christelijke gereformeerde kerk in Elburg vindt het „heel erg” dat de winkels zondag open gingen. „Alles moet kunnen tegenwoordig. Maar Gods geboden gaan boven alles. Als we die houden, kunnen we zegen verwachten.” Hij kan zich er wel wat bij voorstellen dat winkeliers niet zijn bestraft. „De gemeente wilde escalatie voorkomen. Ik hoop dat de gemeente in de toekomst wel gaat handhaven.” Burgemeester Rozendaal, van SGP-huize, deed vorige week een moreel appel op winkeliers zondag dicht te blijven en liet doorschemeren ze niet te bestraffen. Hij was dinsdagmorgen niet bereikbaar voor commentaar.

De gemeente Elburg heeft winkeliers die zondag hun deuren openden niet bestraft en zal dat ook niet doen, zegt woordvoerder Jean-Paul Lamers van de gemeente Elburg dinsdag desgevraagd. ,,De gemeente wilde deëscalerend te werk gaan”, zegt hij. Als Elburgse ondernemers komende tijd opnieuw zondags open gaan, riskeren ze wel een boete. Lamers wil niet vooruitlopen op een eventuele rechtszaak van de winkeliers tegen de gemeente. ,,Dat wachten we wel af. Het is nu koffiedik kijken.”