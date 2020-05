Winkelende Duitsers bij Vlodrop, rustig aan grens Roermond

Nu de marechaussee zaterdag geen grenscontroles meer voert, kunnen Duitsers onder meer in Roermond en het naburige Vlodrop ongehinderd de grens passeren. In Roermond maakten rond de middag maar weinig Duitsers gebruik van die mogelijkheid. Anders was het bij Vlodrop: daar stonden de parkeerplaatsen behoorlijk vol bij winkels en tuincentra.

De meeste klanten in deze zaken waren Duitsers. De grote publiekstrekker in Roermond, het Designer Outlet, is dit weekend nog gesloten. Maandag gaat deze outlet weer open, maar wel met de nodige door de Veiligheidsregio Limburg Noord opgelegde restricties in verband met het coronavirus.