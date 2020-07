Winkelcentrum in Dordrecht korte tijd ontruimd om vreemde lucht

Winkelcentrum Sterrenburg in Dordrecht is dinsdagmiddag enige tijd ontruimd geweest nadat enkele mensen zich opeens niet goed voelden. Hulpdiensten hebben ongeveer tien mensen met hoofdpijnklachten en problemen met de ademhaling onderzocht. Zij klaagden over een vreemde lucht.

De meesten van hen „knapten zodra ze in de buitenlucht kwamen, snel en goed op”, aldus een woordvoerder van de brandweer. Die heeft metingen verricht maar kan niet zeggen wat de oorzaak van de vreemde lucht is geweest.

Na ruim een halfuur is even na 16.00 uur het winkelcentrum weer vrijgegeven.