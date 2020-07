Winkelcentrum Dordrecht ontruimd

Winkelcentrum Sterrenburg in Dordrecht is dinsdagmiddag ontruimd nadat enkele mensen zich opeens niet goed voelden. Hulpdiensten zijn ter plaatse. Voor zover bekend is niemand ernstig gewond geraakt. „We doen nu in diverse winkels onderzoek. Mensen die zich onwel voelen, knappen zodra ze in de buitenlucht komen, snel en goed op”, aldus een woordvoerder van de brandweer.

„Heftig dat het winkelcentrum tijdelijk moet worden ontruimd vanwege het onwel worden van een aantal aanwezigen. Onze mensen doen nu metingen”, aldus de Dordtse burgemeester Wouter Kolff in een tweet.