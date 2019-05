Windpark bij Bruinisse draait dankzij burgers

Een voor een komen ze in beweging, als koning Willem-Alexander een reusachtige stekker in het bijpassende stopcontact steekt. De 34 windmolens bij Bruinisse draaien duurzame energie de stroomkabels in. Genoeg voor 100.000 huishoudens.

Windpark Krammer, op de grens tussen Zeeland en Zuid-Holland, noemt zichzelf „het grootste burgerinitiatief van Nederland.” Het project komt uit de koker van de burgercoöperaties Zeeuwind en Deltawind, die samen 5000 leden hebben in Zeeland en op Goeree-Overflakkee. Het zijn dus geen commerciële partijen die de windturbines lieten verrijzen.

„Onze leden dragen duurzaamheid een warm hart toe”, zegt Teus Baars, directeur van Zeeuwind. Als investeerders profiteren zij uiteindelijk van de winst die het windpark oplevert, maar vanzelfsprekend was dat niet. „Dit project kon vastlopen. Dan zie je niets van je geld terug.”

De investeerders namen dus een financieel risico. Twaalf jaar duurde het voor het windpark er was. „Pas de laatste drie jaar waren we uit de gevarenzone.”

De koning wees woensdag bij de opening op het belang van burgerbetrokkenheid, vertelt Baars. „Hij waardeert dit initiatief omdat het tot stand kwam vanuit de gedrevenheid van burgers om duurzame energie te produceren.”

De provincie Zeeland koos de locatie rond de Krammersluizen omdat die op enige afstand van woningen ligt. Toch was niet iedereen blij. De coöperaties voerden intensieve gesprekken met omwonenden, natuurorganisaties en belangenclubs om weerstanden te verminderen. „Bij een aantal mensen lukt het niet om die helemaal weg te nemen”, erkent Baars.

Multinationals

De stroom van het windpark, een hoeveelheid die genoeg zou zijn voor 100.000 huishoudens, is voor 95 procent verkocht aan vier multinationals: Google, AkzoNobel, DSM en Philips.