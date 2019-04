„Windmolens in veelbesproken polders Utrecht”

Utrecht geeft akkoord voor een ‘energielandschap met zonnepaneelvelden en grote windmolens’ in de groene polders Rijnenburg en Reijerscop. Het college van burgemeester en wethouders wil maximaal elf windmolens en 227,5 hectare zonnepaneelvelden toestaan op de veel bediscussieerde locatie.

In de weilanden tussen steden als Utrecht, Nieuwegein, IJsselstein moet op termijn namelijk woningbouw komen. Het energielandschap mag de nieuwe woonwijken niet in de weg staan. Politiek ligt het voorstel erg gevoelig.

Wethouder Lot van Hooijdonk heeft woensdag de gemeenteraad ingelicht over het voorstel van het college. Al jaren wordt er gepraat over voorzieningen voor duurzame energie in de groene weilanden net buiten Utrecht. Dit roept veel weerstand op. De gemeenteraad moet zich nog over dit scenario uitspreken.

De windmolens en zonnepanelen kunnen er wat het college betreft minimaal vijftien jaar blijven staan. In die jaren wordt er namelijk nog niet gebouwd op deze plek. Het ‘energielandschap’ moet voor 96.000 huishoudens elektriciteit gaan opwekken. Dat is tien keer zoveel groene energie als nu wordt geproduceerd in de stad.