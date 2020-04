Wind wakkert vuur Nationaal Park De Meinweg opnieuw aan

De felle wind wakkerde dinsdagmiddag de brand in Nationaal Park De Meinweg opnieuw aan. Nadat de brandweer eerder dinsdag brand meester had gegeven, waren rond 14.00 uur weer hoge rookwolken zichtbaar vanuit het bos- en heidegebied tot in de verre omgeving.

Een blushelikopter vliegt af en aan over het gebied. Ook de brandweer geeft weer groot alarm. Een woordvoerder van de brandweer meldde rond 14.00 uur dat de brand weer „flink oplaait”. De brandweer heeft extra blus- en waterwagens ingeschakeld.

Eerder dinsdag liet de brandweer weten dat het vuur heeft gewoed op een oppervlak van 170 hectare.