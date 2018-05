Wind en regen spelen verkeer parten

Door de harde wind is op de Ramspolbrug (tussen Kampen en Emmeloord) een vrachtwagen gekanteld. Daardoor staat er file op de N50. Het is sowieso een drukke ochtendspits in deze meivakantie: de ANWB telde rond 08.30 uur 274 kilometer file, waar dat op een normale dinsdag buiten de vakanties 228 kilometer is.

Inmiddels is wel het water op de A15 bij Papendrecht weggepompt. De rijbaan is daar weer vrij. Eerder lukte het niet om al het water van de snelweg af te krijgen omdat het te hard regende. Dat leidde ook tot veel vertraging op de N3 en de N214.

Op de A20 bij knooppunt Gouwe (richting Gouda) is een dak van een vrachtwagen gewaaid. Dat heeft enkele auto’s beschadigd en een oliespoor veroorzaakt. Ook daar ontstond file.

Op de A50 Arnhem richting Apeldoorn ligt modder en daardoor is de rechterrijstrook dicht, wat een flinke file veroorzaakt.