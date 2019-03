Wind en regen hinderen avondspits

Het verkeer moet dinsdag tijdens de avondspits rekening houden met plensbuien en zware windstoten en extra vertraging, voorspelt Weeronline.

Precies tijdens de avondspits regent het hard en waait het stevig uit het westen tot zuidwesten. Aan de westkust is kans op zware windstoten tot 80 kilometer per uur. Landinwaarts gaat de regen samen met windstoten van 60 tot 70 kilometer per uur.

De regen verplaatst zich daarna naar de oostelijke helft van het land, waardoor het tweede deel van de avondspits ook daar drukker dan normaal kan verlopen. Tijdens de passage van deze neerslagzone treden de zwaarste windstoten op. Aan het eind van de avondspits wordt het in het westen geleidelijk droog en neemt ook de wind tijdelijk af.