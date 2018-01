Wind boven zee afgenomen, storm op het land

De wind boven de Noordzee is inmiddels afgenomen, maar op het land woedt de storm voort. Dat meldt het KNMI. Het stormgebied trekt de komende uren richting het oosten van het land. Inwoners krijgen dan ook te maken met zware windstoten.

In de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht, Flevoland, Gelderland, Overijssel en het IJsselmeergebied is code rood van kracht met windstoten tot wel 130 km per uur en lokaal 140 km.

In de overige gebieden geldt code oranje met een windkracht van 100-120 km per uur. In de tweede helft van de middag neemt de wind sterk af.