Wim S. blijft in cel voor partnermoord Kaatsheuvel

Wim S. (45) uit Kaatsheuvel, die tot twintig jaar cel is veroordeeld voor de moord op zijn partner Heidy Goedhart in 2010, blijft vastzitten tot het gerechtshof in Den Haag uitspraak doet. Dat heeft het hof vrijdag besloten. „Ik ben onschuldig”, zei S. op geëmotioneerde toon. „Ik wil gewoon mijn gezin terug.”

De Hoge Raad besloot in december dat de rechtszaak over moet. Het Haagse hof is daar vrijdag mee begonnen in de vorm van een regiezitting. Zijn advocaat greep de zitting aan om ervoor te pleiten dat S. op vrije voeten komt tot aan de inhoudelijke behandeling van de zaak die gepland staat voor januari 2021. S. zit nu een kleine zes jaar in voorarrest.

Het Openbaar Ministerie verdenkt Wim S. ervan dat hij Goedhart bij hun huis in Kaatsheuvel met een steen op het hoofd heeft geslagen en haar wurgde. Daarna zou hij een inbraak in scène hebben gezet om zijn aandeel in haar dood te verhullen. Een ernstig misdrijf dat volgens het hof geen ruimte biedt het voorarrest nu te schorsen.

S. deed het hof een opmerkelijk verzoek. Hij vroeg de voorzitter om ter plekke zijn huidige vrouw te mogen knuffelen. „Door corona is het twintig weken geleden dat ik iemand heb kunnen vastpakken.” Het hof wees ook dit verzoek af vanwege eventueel besmettingsgevaar met het coronavirus.

S. werd in september 2014 in het Spaanse Marbella door undercoveragenten verleid tot een bekentenis. Dat deden ze door hem in de watten te leggen en hem een baan aan te bieden bij een fictief IT-bedrijf. Maar hij kon niet bij het bedrijf komen als hij zijn betrokkenheid bij de moord bleef ontkennen. Daarop bekende hij.

In 2018 vond het gerechtshof in Den Bosch de bekentenis toelaatbaar bewijs, maar volgens de Hoge Raad heeft het hof niet goed gemotiveerd of S. niet teveel onder druk is gezet en verleid. S. had destijds grote schulden, hem werd een riant salaris voorgespiegeld. „We vulden het ene ga met een ander gat”, zei S. daar vrijdag over. „Die situatie in Spanje, dat voelde als een pistool tegen mijn kop.”

Het hof overweegt nu hoogleraar rechtspsychologie Peter van Koppen op te roepen als getuige om hem te laten vertellen over de toegepaste Mr. Big-methode van de politie. Eventueel worden ook de undercoveragenten nog eens aan de tand gevoeld op verzoek van het Openbaar Ministerie. Het OM wil ook extra onderzoek doen naar de financiële positie van S. ten tijde van de bekentenis. Over deze en andere verzoeken beslist het gerechtshof op 24 juli.