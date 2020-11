William Schrikker Stichting niet langer onder toezicht

De William Schrikker Stichting, een landelijk werkende instelling voor onder meer jeugdbescherming, heeft de zorg op orde en staat daarom niet langer onder toezicht. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft die maatregel opgeheven.

De Schrikker Stichting vangt onder anderen verwaarloosde en mishandelde kinderen op.

Als er signalen zijn dat de veiligheid van die kinderen gevaar loopt, bijvoorbeeld door de situatie van de ouders, moeten jeugdbeschermers die signalen herkennen en daar goed op reageren. Maar de inspectie vond dat er niet genoeg zicht was op die signalen. Daarom moest de stichting van duizenden kinderen nagaan of hun veiligheid goed in beeld was.

Dat is gelukt, zegt de toezichthouder nu: „Wanneer er acute veiligheidsrisico’s werden vastgesteld, zijn er direct passende maatregelen getroffen.”