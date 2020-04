‘Willen we terug naar januari of willen we dingen veranderen?’

Hoe komt Nederland uit de coronacrisis, en hoe willen we dat onze samenleving er dan uitziet? Willen we de ‘intelligente lockdown’ volhouden, of zitten we aan de grens van wat we aankunnen? Hoe gedisciplineerd gaan we straks om met anderhalve meter afstand houden? Die vragen stelt NL2025, een samenwerkingsverband van betrokken ondernemers, sporters, wetenschappers, mensen uit de kunstwereld en anderen. De groep heeft een enquête op de site NamensNederland.nl gelanceerd, om te kijken waar Nederlanders het in coronatijden over eens zijn en hoe de ideeën in de praktijk kunnen worden gebracht.

Feike Sijbesma, de huidige coronagezant van het kabinet en tot voor kort topman van chemieconcern DSM, is vanaf het begin betrokken bij NL2025. Hij noemt zichzelf aanjager. Sijbesma doet op persoonlijke titel mee, als burger van Nederland. Volgens hem zijn Nederlanders soms helemaal niet zo verdeeld. „We vinden gemeenschappelijk meer dezelfde dingen dan we ons soms realiseren. Onderwerpen waarover we helemaal niet van mening verschillen.”

NL2025 wil zo veel mogelijk corona-ideeën horen van Nederlandse burgers, „dwars door alle geledingen van de bevolking en dwars door politieke voorkeuren heen”. NL2025 was in januari al begonnen met zo’n enquête, maar die ging over Nederland over vijf jaar. Volgens Sijbesma hadden tienduizenden mensen meegedaan, maar is de peiling in de afgelopen weken „ingehaald door de tijd. Iedereen zit midden in de coronacrisis, vijf jaar vooruitkijken is moeilijk.”

Daarom is er nu een nieuwe peiling opgezet. Sijbesma: „Hoe moeten we de crisis bestrijden en de economie helpen? En hoe ziet de samenleving eruit wanneer we de corona onder controle hebben? Moet de samenleving teruggaan naar hoe die was aan het begin van het jaar, of moeten we dingen veranderen? Voor sommige mensen is het belangrijk om zo snel mogelijk terug te gaan naar normaal en sommigen vinden het misschien tijd om dingen te veranderen die we toch al wilden veranderen.”

De uitkomsten worden gedeeld met de samenleving, zodat iedereen zelf inspiratie voor projecten kan opdoen. Een van de uitkomsten van een vorige enquête, was dat mensen het tegengaan van overgewicht bij jongeren belangrijk vonden. Dat leidde onder meer tot steun aan het project The Daily Mile van oud-schaatser Erben Wennemars, waarbij kinderen dagelijks 1,5 kilometer rond hun basisschool rennen.