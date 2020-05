Willemien Vreugdenhil stopt als wethouder Ede

Wethouder Willemien Vreugdenhil van Ede legt per 1 juni haar werkzaamheden neer. Zij was sinds 2014 als wethouder onder meer verantwoordelijk voor economie, het buitengebied en welzijn. Eerder was ze, sinds 2010, raadslid voor het CDA.

In een brief aan de gemeenteraad noemt Vreugdenhil twee redenen voor haar vertrek. Door de coronacrisis is haar ‘draaglast’ fors toegenomen, schrijft ze. Ze is alleenstaande moeder van vier kinderen, die plotsklaps volledig thuiskwamen, terwijl het wethouderschap juist intensiever werd. Daarnaast heeft Vreugdenhil sinds oktober een relatie met een strategisch ambtenaar van de gemeente. “Als wethouder leef je nu eenmaal in een glazen huis. Een relatie op de werkvloer maakt je als politiek bestuurder kwetsbaar.”