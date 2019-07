Willem Holleeder krijgt levenslang voor moorden

Willem Holleeder (61) is donderdag veroordeeld tot een levenslange celstraf voor betrokkenheid bij vijf liquidaties in de onderwereld. De Amsterdamse rechtbank noemde hem „de spil” in een moordcommando.

De rechter acht bewezen dat Holleeder de motor was achter alle moorden waarvoor het openbaar ministerie hem aanklaagde. Dan gaat het om de liquidaties van misdadiger Cor van Hout in 2003 in Amstelveen, de moord op de omstreden vastgoedbaas Willem Endstra in 2004 in Amsterdam, de liquidatie van topcrimineel John Mieremet in 2005 in Thailand, de moord op de criminele vastgoedman Kees Houtman in 2005 in Amsterdam en de moord op de criminele kroegbaas Thomas van der Bijl in 2006, ook in de hoofdstad.

Hillis

De rechtbank vindt bewezen dat Holleeder, samen met onder meer Dino Soerel en wijlen Stanley Hillis, een moordcommando vormde. Soerel kreeg eerder al levenslang. De rechters wezen erop dat de criminelen vijanden in de onderwereld vrees aanjoegen en uit de weg ruimden. Ook angstige getuigen die met de politie praatten, zoals kroegbaas Van der Bijl en vastgoedman Endstra, werden geliquideerd.

De rechters hechten geen waarde aan de ontkenningen van Willem Holleeder. Ze wijzen erop dat de misdadiger er niet voor terugdeinst te liegen en te manipuleren. „U was een crimineel die omging met andere criminelen en leefde in een criminele wereld. Uw leven werd bepaald door geldzucht, machtslust en gewelddadigheden.”

Opvallend is dat de rechters grote waarde hechten aan de belastende verklaringen die de zussen Astrid en Sonja Holleeder aflegden tegen hun misdadige broer. Ook de ex-vriendin van Holleeder, Sandra den Hartog, stond op tegen de misdadiger. De rechter citeerde donderdag tal van verklaringen uit de mond van de drie vrouwen.

Ook de belastende verklaringen van de kroongetuigen Peter la S. en Fred R. vormen bewijs tegen Willem Holleeder. Zo gaat de rechter ervan uit dat Peter la S. ooit Holleeder in Amsterdam de hand schudde in verband met het regelen van de liquidatie van onder meer Kees Houtman in 2005 in Amsterdam.

De rechters noemden Holleeder een man met vele gezichten die gewetenloos is. Hij was altijd uit op geldelijk gewin en het leven van ander was ondergeschikt aan zijn winstbejag.

De rechtbank wees erop dat Holleeder en zijn criminele kompanen op de koop toenamen dat ook anderen dan de beoogde doelwitten konden worden getroffen door kogels. Zo raakte een kennis van Willem Endstra gewond, toen de vastgoedman werd doodgeschoten. Ook legde de rechtbank de vinger bij het verdriet van nabestaanden. „Schrijnend is dat dat verdriet nog altijd voortduurt.” Na het vonnis klonk applaus in de rechtbank.

