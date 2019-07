Willem Holleeder gearriveerd in rechtbank

Rond 9.00 uur is Willem Holleeder donderdag de bunker in Amsterdam-Osdorp binnengebracht. Vanaf 10.00 uur hoort hij de uitspraak in zijn strafzaak, die gaat naar verwachting een uur en een kwartier duren. Tegen Holleeder is een levenslange gevangenisstraf geëist.

De uitspraak is rechtstreeks via de website van de NOS te volgen.

Voor publiek is tijdens de uitspraak geen ruimte in deze rechtbank. Belangstellenden moeten naar de rechtbank aan de Amsterdamse Parnassusweg, er is een speciale videoverbinding met de bunker. Er is voor ongeveer vijftig tot zestig mensen plaats, een uur voor de uitspraak stonden er iets meer dan tien mensen te wachten.

Tijdens de tientallen zittingsdagen in de zaak was de publieke belangstelling groot, vooral op de dagen dat Holleeders zussen tegen hem getuigden.