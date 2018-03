Willem-Alexander prijst stabiliteit Jordanië

Koning Willem-Alexander heeft dinsdagavond zijn bewondering uitgesproken voor zijn Jordaanse collega Abdullah en diens land. Dat deed de koning tijdens een diner op Paleis Noordeinde. Koning Abdullah en koningin Rania zijn in Nederland voor een tweedaags officieel bezoek.

„Midden in een regio vol conflicten is Jordanië een baken van stabiliteit. Een behouden huis in een woelige wijk'', sprak Willem-Alexander. „U levert daaraan een belangrijke bijdrage. Waar spanningen hoog dreigen op te lopen, werkt u aan de-escalatie. Uw stem roept op tot kalmte.”

De koning verwees ook naar de miljoenen vluchtelingen die Jordanië heeft opgevangen. „De internationale gemeenschap kan Jordanië hier niet genoeg voor danken”, zei Willem-Alexander.

Volgens Willem-Alexander is het belangrijk dat Nederland en Jordanië samenwerken. Niet alleen in sectoren als logistiek en landbouw, maar ook op het gebied van veiligheid in de regio is nauwe samenwerking nodig, zei hij. „Het is goed daarbij steeds voor ogen te houden hoe onmisbaar vrijheid en fundamentele rechten zijn voor het geluk en de levenskwaliteit van mensen.”