Willem-Alexander ontvangen door nieuwe sultan Oman

Koning Willem-Alexander heeft zondag in het Al Alam-paleis in Muscat aan de nieuwe sultan Haitham van Oman zijn deelneming betuigd met het overlijden van sultan Qaboos. Die stierf afgelopen vrijdag op 79-jarige leeftijd na een regeringsperiode van bijna vijftig jaar. Zijn neef Haitham (65) werd zaterdag geïnstalleerd als opvolger.

Willem-Alexander was zondagmorgen naar Oman gevlogen, in gezelschap van minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken. Die had zaterdag via Twitter al gereageerd op de dood van de sultan. „Zijn onvermoeibare inspanningen voor vrede en stabiliteit in het Midden-Oosten zullen niet worden vergeten”, schreef Blok, die ook werd ontvangen door sultan Haitham.

De koning heeft de nieuwe machthebber al een aantal keren eerder ontmoet. Zo was Haitham in 2013 als vertegenwoordiger van sultan Qaboos aanwezig bij de inhuldiging van de Nederlandse koning.