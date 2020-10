Willem-Alexander en Máxima ontmoeten burgemeesters

DEN HAAG (ANP).Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben donderdagmiddag verschillende burgemeesters ontvangen. Op Paleis Noordeinde waren zes burgemeesters uitgenodigd voor een gesprek over kwetsbare wijken.

Burgemeester Jan Hamming van Zaanstad, Paul Depla van Breda, Cor Lamers van Schiedam, Frans Backhuijs van Nieuwegein, Sybrand van Haersma Buma van Leeuwarden en John Jorritsma van Eindhoven waren bij de ontmoeting aanwezig. De koning en koningin spraken over de veiligheid en leefbaarheid van kwetsbare wijken in hun gemeenten.

In het gesprek liet het paar zich informeren over de impact van de coronacrisis en de diverse problemen van deze wijken die elkaar versterken. Ze hadden het onder meer over lage arbeidsparticipatie, gebrek aan perspectief, schulden, onderwijsachterstanden, spanningen ‘achter de voordeur’ en criminaliteit.

Ook gingen de burgemeesters in gesprek over oplossingen, die zij samen met gemeenten en andere partijen aan het verbeteren zijn.