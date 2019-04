Willeke Dost-speurder verdacht van opruiing

De politie in Drenthe heeft schoon genoeg van de zoekacties van burger Jan Huzen, die op eigen houtje de vermissing van Willeke Dost onderzoekt. Het destijds 15-jarig meisje verdween in 1992 spoorloos. De Drent heeft ondanks waarschuwingen van de politie opnieuw mensen opgeroepen om te gaan graven in de buurt van de boerderij in Koekange, waar het meisje voor haar verdwijning bij een pleeggezin woonde.

„De maat is nu vol. Huzen wordt snel aangehouden als hij zichzelf niet alsnog meldt”, aldus de politie. Huzen wordt verdacht van opruiing. De politie zegt het „zonder twijfel belangrijk” te vinden dat burgers de politie helpen, maar „dat moet wel constructief gebeuren en dat betekent dat mensen zich aan de regels moeten houden.”

Huzen heeft zich in de vermissingszaak vastgebeten en wist de politie eerder tot zoekacties te bewegen. Op het perceel en ook in de woning is de afgelopen jaren al meerdere keren naar stoffelijke resten gezocht met graafmachines en een zogeheten grondradar, telkens zonder resultaat.