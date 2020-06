Wildpoepende vrouw opgepakt om coronaspugen

De politie heeft donderdagavond in Venlo een vrouw opgepakt die zich de afgelopen tijd bij herhaling schuldig maakte aan onder meer wildpoepen en -plassen, schennispleging, vernieling en het verstoren van de openbare orde. Ze werd in de cel opgesloten nadat ze twee mensen had bespuugd, maakte de politie vrijdag bekend.

Bewoners van de binnenstad hadden - net als de politie - de laatste weken veel last van de vrouw. Agenten hadden haar herhaaldelijk opgepakt, en de vrouw had een verbod gekregen om zich nog in het centrum van Venlo te vertonen. Daar trok ze zich niks van aan, zodat ze donderdag opnieuw werd opgepakt wegens verstoring van de openbare orde.

Na het uitslapen van haar roes werd ze weer vrijgelaten, maar een paar uur later spuugde de vrouw in het Nolenspark een man vanuit het niets in het gezicht. Toen was voor de politie de maat vol en werd ze wegens mishandeling afgevoerd en in de cel gezet. „Spugen is al smerig, maar in deze tijd niet zonder risico”, aldus de politie. Terwijl de bespuugde man aangifte deed, meldde zich nog een tweede slachtoffer bij de balie, die ook door de vrouw bespuugd zei te zijn.

De vrouw wordt onderworpen aan een coronatest en wordt komende week voorgeleid aan de rechter-commissaris.