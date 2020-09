Wildplukkers moeten uitkijken met paddenstoelen

Mensen die graag eten verzamelen in de natuur, moeten in de herfst uitkijken met het plukken van paddenstoelen. Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) in Utrecht krijgt steeds vaker meldingen binnen van wildplukkers die erg ziek zijn geworden door het eten van giftige paddenstoelen.

Dit jaar zijn er alweer zes meldingen gedaan, aldus het NVIC. Het centrum verwacht in de komende maanden meer vergiftigingen.

De Nederlandse Mycologische Vereniging (NMV), de vereniging van paddenstoelenkenners, en natuurbeheerders zien steeds vaker wildplukkers in de bossen. Het bijeen sprokkelen van een maaltijd uit de natuur is de afgelopen jaren snel erg populair geworden. Voor bepaalde groepen arbeidsmigranten is het in hun thuisland daarnaast heel gewoon om paddenstoelen voor de maaltijd te plukken. „Maar sommige eetbare paddenstoelen in die landen lijken sprekend op een giftige soort in Nederland”, aldus de NMV.

Volgens het NVIC kunnen de gevolgen van het opeten van giftige paddenstoelen zeer ernstig zijn. De vergiftiging begint met hevig braken en ernstige diarree. Als de patiënt lijkt op te knappen, werkt het gif nog door. Dat kan leiden tot lever- of nierfalen, waaraan iemand kan overlijden. Beruchte giftige paddenstoelen in Nederland zijn de groene knolamaniet, de parasolzwam en het bundelmosklokje, dat makkelijk te verwarren is met het wel eetbare stobbezwammetje.

De mycologische vereniging raadt aan om experts te raadplegen over de eetbaarheid van zelf geplukte paddenstoelen. Bij natuurbeheerders als Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten is het plukken van hele maaltijden aan paddenstoelen ook verboden.