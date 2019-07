„Wildgroei coaches voor stress en burn-out”

Twee derde van de bedrijfsartsen en psychologen is bezorgd over de „wildgroei” aan coaches op het gebied van stress en burn-out. Ze maken zich niet alleen zorgen over de kundigheid van veel coaches, maar ook over de kwaliteit van geboden hulp.

Dat stellen 500 bedrijfsartsen en arbeidspsychologen in een onderzoek door het Nationaal Stressdebat, een eenmalige live tv-uitzending van omroep MAX dinsdagavond over het grote aantal mensen dat kampt met stress en burn-out. Het tv-programma zegt voor het onderzoek te hebben samengewerkt met de beroepsorganisaties voor bedrijfsartsen (NVAB) en psychologen (NIP).

Burn-out beheerst heel het leven

Het aantal geregistreerde coaches op het gebied van stress en burn-out is in 20 jaar tijd meer dan vertienvoudigd naar 4484. Dat blijkt uit nieuwe cijfers die de Kamer van Koophandel (KvK) heeft uitgezocht op verzoek van het Nationaal Stressdebat. In 1999 waren dat er nog 415.

Dat is een „zorgwekkende ontwikkeling”, vindt een ruime meerderheid van de bedrijfsartsen (70 procent) en psychologen (58 procent). In totaal 72 procent van de bedrijfsartsen en 66 procent van de psychologen spreekt van een „wildgroei”.