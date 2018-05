Wilders wraakt hof op eerste dag proces

Het hoger beroep tegen PVV-voorman Geert Wilders over zijn ‘minder-Marokkanen’-uitspraak heeft onbekende vertraging opgelopen. Wilders wraakte donderdag het gerechtshof dat zijn zaak behandelt.

Het wrakingsverzoek wordt donderdagavond nog behandeld. Daarna wordt besloten of en zo ja wanneer het proces bij het gerechtshof Den Haag met dezelfde rechters doorgaat of dat een ander drietal zich over de strafzaak moet buigen. Wanneer de wrakingskamer uitspraak doet is nog niet duidelijk.

De politicus wraakte het hof nadat zijn verzoeken voor extra onderzoeken waren afgewezen. Wilders vreest daarom dat het hof vooringenomen is en hij geen eerlijk proces krijgt. De wraking gebeurde op de eerste van de elf zittingsdagen die voor de inhoudelijke behandeling zijn uitgetrokken in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol.

Wilders’ advocaat Geert-Jan Knoops heeft de zaak van Wilders - en de beslissing van het OM hem te vervolgen - afgezet tegen een uitspraak van D66-voorman Alexander Pechtold. Die zei in februari: „Ik moet de eerste Rus nog tegenkomen die zijn fouten zelf rechtzet.” Hij zei dit naar aanleiding van de leugen van voormalig minister van Buitenlandse Zaken Halbe Zijlstra over diens ontmoeting met Poetin.

„Waarom Wilders wel vervolgen en Pechtold niet?”, vroeg Knoops zich af. „Dat is een essentieel punt van de verdediging.” Omdat het hof daar niet verder op inging, vreest hij vooringenomenheid. Wilders zei tegen het hof dat hij „op zijn minst had verwacht” dat hij een eerlijk proces zou krijgen.

Eind 2016 werd Wilders veroordeeld voor groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie van Marokkanen, maar hij kreeg geen straf opgelegd. Zowel Wilders als het OM ging in hoger beroep. De PVV-voorman liet in maart 2014 zijn aanhangers op televisie roepen dat ze „minder Marokkanen” wilden.