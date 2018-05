Wilders wil uitstel proces, OM wil door

Het hoger beroep tegen Geert Wilders moet worden aangehouden en uitgesteld, want de PVV-leider heeft meer onderzoekstijd nodig. Dat is essentieel voor een „eerlijk en juist” proces, aldus zijn advocaat Geert-Jan Knoops donderdag tijdens het begin van de elf dagen durende behandeling van het gerechtshof in Den Haag.

Wilders staat terecht voor zijn ‘minder Marokkanen’-uitspraken. De politicus liet in maart 2014 zijn aanhangers op televisie roepen dat ze „minder Marokkanen” wilden.

Het Openbaar Ministerie (OM) ziet geen reden voor uitstel. Volgens de aanklager kan het hoger beroep gewoon doorgaan. De vraag die beantwoord moet worden is, aldus de advocaat-generaal: heeft Wilders zich schuldig gemaakt aan discriminatie wegens ras? Hoe moeten de woorden „minder Marokkanen” juridisch uitgelegd worden?

Advocaat Knoops zet de zaak van Wilders - en de beslissing van het OM hem te vervolgen - af tegen een uitspraak van D66-voorman Alexander Pechtold. Die zei in februari: „Ik moet de eerste Rus nog tegenkomen die zijn fouten zelf rechtzet.” Hij zei dit naar aanleiding van de leugen van voormalig minister van Buitenlandse Zaken Halbe Zijlstra over diens ontmoeting met Poetin.

„Waarom Wilders wel vervolgen en Pechtold niet?”, vraagt Knoops zich af. Wilders voegde daaraan toe dat hij absoluut niet wil dat Pechtold vervolgd wordt. „Het is een terechte beslissing om niet te vervolgen. Maar het moet zijn: alle twee wel of alle twee niet.”

De PVV-voorman liet weten zich verder op zijn zwijgrecht te beroepen, uit principiële overwegingen. „Het debat ga ik aan met iedere collega in de Tweede Kamer. Ik vind dat ik hier niet hoor te staan. Daarom weiger ik principieel alle vragen te beantwoorden die in de Tweede Kamer thuishoren.”

Eind 2016 werd Wilders veroordeeld voor groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie van Marokkanen, maar hij kreeg geen straf opgelegd. Zowel Wilders als het Openbaar Ministerie ging in hoger beroep.

Het hof, voor de gelegenheid uitgeweken naar de extra beveiligde rechtbank op Schiphol, zal donderdagmiddag een beslissing nemen en bepalen of het proces wordt voortgezet of uitgesteld.