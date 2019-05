Wilders rekent op comeback na nulresultaat

Geert Wilders gaat er niet vanuit dat de PVV door het verlies in de verkiezingen van vorige week voorgoed uit het Europese Parlement is verdwenen. ’‘De PVV zal terugkomen. We hebben de beste ideeën’‘, twitterde Wilders.

Hij repte van een teleurstellend resultaat. ’‘Gelukkig hebben onze vrienden in onder andere Italië, Frankrijk en Vlaanderen wel fors gewonnen. Gefeliciteerd Matteo, Marine en Tom!’’

Volgens de voorlopige uitslag van de Verkiezingsdienst van het ANP verdwijnt de PVV uit het parlement. De partij zit er nu nog in met vier zetels. Als Groot-Brittannië dit najaar de EU verlaat, komt de partij van Wilders, als er drie extra zetels naar Nederland gaan, alsnog in het Europees Parlement.