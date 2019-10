Wilders: onbegrijpelijk als proces doorgaat

Geert Wilders noemt het „onbegrijpelijk” als het gerechtshof zou beslissen het ‘minder Marokkanen’-proces tegen hem toch door te laten gaan. „Dit is de laatste kans om onze zaak te bepleiten. Ik zou het onredelijk vinden als we niet een paar weken extra kunnen wachten. Na vijf jaar procederen vragen we echt niet zomaar om uitstel van de uitspraak”, zei de politicus in de rechtbank op Schiphol.

Het hof beslist later woensdag over het nieuwe aanhoudingsverzoek van de advocaat van de PVV’er. Tot nu toe werden die verzoeken iedere keer afgewezen.

Volgens advocaat Geert-Jan Knoops ligt er steeds meer bewijs dat toenmalig justitieminister Ivo Opstelten (VVD) zich actief met de vervolging van Wilders heeft bemoeid. Dat mag niet, het Openbaar Ministerie gaat over vervolging en informeert het ministerie daarover. Knoops meent dat eerst alle stukken boven tafel moeten komen, daarna kan pas worden gekeken of de zaak verder kan gaan.

Het OM heeft altijd ontkend dat er enige sprake van bemoeienis is vanuit het ministerie. „Telkens komt dit terug vanuit de verdediging, ik ben daar inmiddels enigszins boos over”, reageerde de advocaat-generaal.

Op 19 maart 2014 stelde Wilders zijn publiek tijdens een bijeenkomst drie vragen: of ze meer of minder Europese Unie, Partij van de Arbeid en ten slotte Marokkanen wilden. Het publiek scandeerde steeds harder „Minder! Minder!” als antwoord op deze vragen. Hiermee zette de politicus volgens het OM aan tot haat.

De rechtbank heeft Wilders in 2016 veroordeeld, maar geen straf opgelegd. Zowel het OM als Wilders was tegen de uitspraak in beroep gegaan. In hoger beroep is 5000 euro boete tegen hem geëist.