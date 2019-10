Wilders in Gilze: 40 miljoen voor renovatie azc belachelijk

PVV-voorman Geert Wilders heeft woensdagavond een inloopavond in het asielzoekerscentrum in Gilze (Noord-Brabant) benut om zijn ongenoegen te uiten over de kosten van de renovatie van het complex. Die kosten zijn door de gemeente Gilze en Rijen en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) begroot op 40 miljoen euro.

Het azc is gehuisvest in een complex dat uit 48 panden bestaat die dateren uit het begin van de Tweede Wereldoorlog. Volgens een woordvoerder van COA komen er na de renovatie 1200 asielzoekers te wonen, enkele honderden meer dan nu.

„Het is belachelijk, 40 miljoen euro voor een asielzoekerscentrum”, aldus Geert Wilders. „Voor dat bedrag kun je een paleis laten bouwen. Misschien wel twee.”

In het zaaltje op de eerste verdieping, dat vooral gevuld was met cameraploegen en beveiligers sprak Wilders met enkele omwonenden. „Ze zijn niet positief en maken zich zorgen. Ik wil dat het geld op een andere manier besteed wordt”, aldus de politicus.