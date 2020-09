Wilders in cassatie tegen veroordeling hof

Geert Wilders legt zich niet neer bij de veroordeling van het hof. Hij kondigde direct aan in cassatie te gaan bij de Hoge Raad tegen de uitspraak.

Het hof heeft de PVV’er wel schuldig verklaard aan groepsbelediging vanwege zijn ‘minder Marokkanen’-uitspraak, maar hij krijgt geen straf opgelegd. De PVV-voorman stond terecht voor uitspraken die hij in maart 2014 deed. Tijdens een verkiezingsbijeenkomst stelde de politicus zijn publiek drie vragen: of ze meer of minder Europese Unie, Partij van de Arbeid en ten slotte Marokkanen wilden. Het publiek scandeerde steeds harder „Minder! Minder!” als antwoord. „Dan gaan we dat regelen”, reageerde Wilders daarop.

„Onnodig grievend”, zegt het hof over deze uitspraken. „Ook al is die gedaan in de context van het politieke debat.”

Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie laat weten dat „het niet voor de hand ligt” dat het OM ook in cassatie gaat.