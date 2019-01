Wilders: Het is beter dan niets

Het Haagse hof heeft een aanzienlijk aantal onderzoekswensen van Geert Wilders toegewezen en gelast dat prominente getuigen moeten worden gehoord, maar blij is hij absoluut niet. „De zaak had gewoon begraven moeten worden”, aldus Wilders, die het hof had gevraagd het Openbaar Ministerie af te straffen omdat het zich door de politiek zou hebben laten gebruiken. „Maar nu het toch doorgaat, is dit beter dan niets.”

Wilders: „Als het hof een echt goede beslissing had genomen, hadden ze deze zaak van tafel geveegd. En gezegd: ze hebben de boel belazerd.” De PVV-voorman vindt het „te gek voor woorden” dat hij voor een enkele uitspraak over Marokkanen voor de rechter is gebracht en vervolgens in een „politiek proces” is beland. „Vijf jaar lang duurt dit al. Ongelooflijk. Voor een drievoudige moord trekt een rechtbank drie dagen uit, voor drie woorden vijf jaar. Dat gaat natuurlijk helemaal nergens over. ,,Hoe eerder dit voorbij is, hoe beter.”

Vanaf 25 juni heeft het hof twaalf zittingsdagen uitgetrokken voor de behandeling van de zaak. De uitspraak staat gepland op 11 oktober.