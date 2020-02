Wilders haalt uit naar Rutte om tweet over coronavirus

PVV-leider Geert Wilders haalt op Twitter fors uit naar premier Mark Rutte. Hij reageert op de tweet van Rutte over de eerste besmetting met het coronavirus in Nederland.

De premier zegt in nauw contact te staan met verantwoordelijk minister Bruno Bruins, „onder andere over alle inspanningen die gedaan zijn om ons land hierop voor te bereiden.” Wilders vindt het maar niks, zo twittert hij: „Nou daar heeft ie wat aan, laat die man zijn werk doen!” De PVV-voorman uitte de afgelopen dagen herhaaldelijk kritiek op de in zijn ogen lakse aanpak van het kabinet. Hij hamerde op meer maatregelen tegen een uitbraak van het virus.

Wilders wenst in zijn tweet „de patiënt en zijn familie en alle artsen en verpleegkundigen in het Tilburgse TweeSteden Ziekenhuis heel veel sterkte toe!”