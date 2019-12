Wilders en Knoops blijven weg van zitting hof

Geert Wilders en zijn advocaat Geert-Jan Knoops gaan maandag niet naar de rechtbank op Schiphol voor het vervolg in het hoger beroep in het ‘minder Marokkanen’-proces van de PVV’er. De reactie van advocaat Knoops op de strafeis tegen de politicus staat op de planning, maar Wilders geeft zijn advocaat geen toestemming om namens hem het woord te voeren. Eerst wil hij dat alle stukken boven tafel komen. Dat heeft Knoops laten weten.

De advocaat heeft het gerechtshof Den Haag laten weten dat hij en zijn cliënt niet zullen verschijnen voor de dupliek. Het is niet duidelijk hoe de zaak nu verdergaat.

Eerder deze week werd duidelijk dat het ministerie van Justitie en Veiligheid langer de tijd nodig heeft voor zijn zoektocht naar informatie over de vervolging van Wilders die misschien over het hoofd is gezien. Minister Ferd Grapperhaus zei eerder dat hij ernaar streefde het onderzoek nog voor Kerstmis af te ronden, maar het gaat waarschijnlijk pas februari worden.