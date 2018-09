Wilders en belediging islam reden aanslag

De negentienjarige Afghaan die wordt verdacht van het neersteken van twee Amerikaanse toeristen op Amsterdam Centraal Station vindt dat in Nederland de profeet Mohammed, de Koran, de islam en Allah veelvuldig worden beledigd. Hij noemt in zijn verklaring daarbij onder meer PVV-leider Geert Wilders, aldus het Openbaar Ministerie.

Over de omstreden en afgeblazen cartoonwedstrijd die Wilders organiseerde, heeft de verdachte niks gezegd. Het OM zegt dat er tot nu toe geen enkele aanwijzing is dat de man met anderen zou hebben samengewerkt.

Wilders reageerde in een tweet: ,,,Moslimterroristen haten onze manier van leven en onze vrijheden. Ze beantwoorden islamkritiek met geweld. Zo ook deze Jawed S. Bijna wekelijks vinden in heel Europa dit soort gruwelijke steekpartijen plaats op onschuldige mensen."

De rechter-commissaris bepaalde eerder maandag dat de verdachte de komende veertien dagen blijft vastzitten. Uit zijn verklaringen bleek eerder al dat S., die een Duitse verblijfsvergunning heeft, met een terroristisch motief handelde. Hij stak willekeurig twee toeristen neer. Inmiddels is duidelijk dat de Afghaan bewust naar Amsterdam is gereisd.

Volgens de rechter-commissaris blijft S. vastzitten onder meer op grond van het vluchtgevaar, de geschokte rechtsorde, de vrees voor herhaling en het onderzoeksbelang. Over twee weken beslist de raadkamer van de rechtbank of het voorarrest met maximaal negentig dagen moeten worden verlengd, in afwachting van de inhoudelijke behandeling van de zaak.

De Afghaan zit in beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. De woning van S. in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts is op verzoek van de gemeente Amsterdam doorzocht door de politie. In het huis zijn meerdere harde schijven en usb-sticks gevonden en meegenomen.