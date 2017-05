Wilders en Asscher botsen in „kleuterklas”

VVD-leider Mark Rutte ziet, ook al heeft informateur Edith Schippers de handdoek in de ring gegooid, nog altijd vier mogelijkheden om een nieuw meerderheidskabinet te vormen. Van geen van die combinaties maakt de PVV deel uit, tot grote woede van PVV-voorman Geert Wilders.

In het debat van dinsdag over hoe het verder moet met de vastgelopen kabinetsformatie voer Wilders uit tegen de partijen die samenwerking met zijn ’‘twintig helden’’ uitsluiten en sprak van „een kleuterklasje”. De PVV-leider gebruikte ook de gewraakte term ‘nepparlement’ weer.

PvdA-leider Lodewijk Asscher kaatste de bal terug en vroeg Wilders of hij zich zelf niet als een kleuter gedraagt door na aanslagen zoals die van onlangs in Manchester premier Rutte aan te vallen. Volgens Asscher zijn de twintig PVV’ers in de Tweede Kamer eerder „helden op sokken”.