Geert Wilders heeft woensdagochtend zijn stem uitgebracht voor de gemeenteraadsverkiezingen. De PVV-leider deed dat in „het prachtige Duindorp”, laat hij via Twitter weten. In die Haagse volkswijk was de PVV vier jaar geleden de grootste partij.

Wilders’ stem is gegaan naar Henk Bres, de nummer tien op de PVV-lijst. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2014 behaalde de PVV in Den Haag zeven raadszetels.