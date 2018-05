Wilders bij hoger beroep Marokkanen-uitspraak

PVV-leider Geert Wilders zal donderdag verschijnen voor het gerechtshof in Den Haag, waar het hoger beroep begint over zijn ‘minder Marokkanen’-uitspraken. Het proces vindt plaats in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. Er zijn elf zittingsdagen uitgetrokken voor de behandeling.

De politicus liet in maart 2014 zijn aanhangers op televisie roepen dat ze „minder Marokkanen” wilden. Eind 2016 werd Wilders veroordeeld voor groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie van Marokkanen, maar hij kreeg geen straf opgelegd. Zowel Wilders als het Openbaar Ministerie ging in hoger beroep. Het OM wilde een hogere straf en vond dat hij ook moest worden veroordeeld voor het aanzetten tot haat.

In november besloot het hof dat het voorafgaand aan de inhoudelijke behandeling meer informatie wilde, onder meer van drie deskundigen. Daarnaast wilde het hof meer inzicht in de manier waarop het publiek massaal aangiftes had gedaan tegen de politicus.

Wilders’ advocaat Geert-Jan Knoops had daarom gevraagd, omdat hij beweert dat de politie en het OM de kwestie oneigenlijk hebben afgestemd. Ook stelde hij dat er op politiek niveau is gestuurd. Maar het hof vond het niet nodig om politici te horen.