Wilde zwijnen op Veluwe erg opdringerig

Wilde zwijnen op de Veluwe wagen zich deze zomer opvallend vaak in de buurt van mensen. Volgens de Veluwse wildbeheerders, gemeenten en natuurorganisaties zijn daarvoor twee redenen: er zijn heel veel wilde zwijnen omdat er te weinig dieren zijn afgeschoten en het is weer erg populair om zwijnen te lokken en te voeren. Samenwerkingsverband VeluweOp1 start vrijdag een campagne tegen het voeren van de wilde dieren. “Voeren betekent het doodvonnis voor de zwijnen”, aldus de organisatie.

Volgens Wildbeheereenheid Gelderland is er op de Veluwe plaats voor ongeveer 1100 dieren, maar er lopen op dit moment zo’n drieduizend varkens rond. Dat komt doordat de dieren de winter goed hebben overleefd, waardoor ze in het voorjaar veel biggen kregen. Door de coronacrisis zijn in het voorjaar bovendien heel weinig dieren afgeschoten.

Op de Veluwe zijn deze zomer veel toeristen, mogelijk ook door de coronacrisis. Die wisselen onderling plekken uit waar varkens makkelijk te lokken zijn met brood en fruit. Zwijnen weten heel snel waar lekkers te halen valt. Op sociale media gaan tal van foto’s en filmpjes rond van mensen die omringd zijn door een groep zwijnen.

“Dat is gevaarlijk, want een wild zwijn kan zomaar aanvallen en ernstige verwondingen veroorzaken. Ook vallen de zwijnen wandelaars lastig die helemaal niet van plan zijn om te voeren”, aldus VeluweOp1. De dieren raken gewend aan verkeer, wat meer wildaanrijdingen veroorzaakt. “Wilde dieren moeten wild blijven. Een bos is geen kinderboerderij.”

Op campings en bij bungalowparken worden waarschuwingsborden geplaatst. Ook is een filmpje op YouTube geplaatst. Wilde zwijnen die te tam zijn worden afgeschoten.