Wilde kat terug in Nederland

De Europese wilde kat komt weer terug in Nederland. Vanuit de Eifel en Ardennen vindt de wilde kat zijn weg terug naar het Limburgse Heuvelland. Vorig jaar waren er zeker veertien wilde katten aanwezig in Zuid-Limburg. Op minimaal twee locaties vond voortplanting plaats. Dat meldt de site Naturetoday.com.

De eerste sporadische waarnemingen in Zuid-Limburg stammen uit 2002 en 2006. Acht jaar later begint het aantal waarnemingen toe te nemen. In het Vijlenerbos zijn zes verschillende wilde katten aangetroffen. Er zijn in het voorjaar van 2017 met zekerheid twee en mogelijk zelfs drie nestjes kittens geworpen, waarvan één nest uit minstens vijf kittens bestond.