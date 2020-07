Wilde achtervolging in Breskens eindigt in fietssluis

Een jonge automobilist die zaterdagavond aan een alcoholcontrole in Breskens wilde ontsnappen, heeft zich vastgereden in een fietssluis in die plaats en onderweg bijna een agent aangereden.

Volgens de politie zag de 22-jarige inwoner van de Zeeuws-Vlaamse plaats agenten bij een alcoholcontrole staan, keerde zijn auto en reed met hoge snelheid weg.

Tijdens de achtervolging kon een agent ternauwernood wegspringen voor de auto van de vluchtende bestuurder, die met snelheden tegen de 100 km/u door de bebouwde kom van Breskens reed. Wegens een wegblokkade met een dienstvoertuig schoot de automobilist een weg in met een fietssluis, waarbij zijn auto werd beschadigd.

Uit een speekseltest bleek dat hij onder invloed was van THC, de werkzame stof in hasj en wiet. Er is een bloedmonster afgenomen. De man zit nog vast. Tegen de man is aangifte gedaan van poging tot doodslag.