Wilde achtervolging, agent schiet op auto

Een motoragent heeft vrijdag geschoten op een auto met een Belgisch kenteken, waarvan de bestuurder een stopteken had genegeerd en op de vlucht was geslagen. De agent deed dat omdat de auto hard op hem kwam inrijden.

Het incident begon bij een verkeerscontrole op de A29 ter hoogte van de Zuid-Hollandse plaats Oud-Beijerland. „De auto negeerde het stopteken en reed weg. Daarop zette de motoragent de achtervolging in”, aldus een politiewoordvoerder.

De motoragent slaagde erin de auto in te halen en gaf opnieuw aan dat de auto moest stoppen. Hierop echter deed de automobilist een poging op de motoragent in te rijden. „Hierop heeft de agent de auto beschoten. Daarbij zijn de inzittenden niet geraakt. Maar het schrok ze ook niet af, want ze hervatten hun vluchtpoging.”

Uiteindelijk, nadat de bestuurder nog eens had geprobeerd om de agent aan te rijden, kon de auto bijna 70 kilometer verderop, in het Belgische Brecht worden klemgereden. De twee inzittenden, een man en een vrouw, zijn aangehouden.