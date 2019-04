Wijzerplaten Domtoren worden verwijderd

De vier wijzerplaten van de Domtoren in Utrecht worden maandagochtend verwijderd. Dit is nodig om ruimte maken voor de steiger die gebruikt wordt bij de jarenlange restauratie van de Domtoren.

Om 06.00 uur wordt een 77 meter hoge kraan opgesteld waarmee rond 11.00 uur de wijzerplaten aan de noord- en westkant worden weggehaald. Daarna wordt de kraan verplaatst om de twee andere platen te verwijderen.

De omvangrijke restauratie van de beroemde Domtoren in hartje Utrecht gaat vijf jaar duren en kost zeker 37 miljoen euro. Er moet veel gebeuren aan het 112 meter hoge gebouw dat gebouwd is tussen 1321 en 1382. Zo moeten onder meer veel bakstenen en natuursteen worden vervangen. De kerktoren werd in 1975 voor het laatst gerestaureerd.