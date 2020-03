Wijslijst.nl helpt leraren bij geven onderwijs op afstand

Voor de leraren die vanwege de coronacrisis zijn overgeschakeld op onlineonderwijs is het platform Wijslijst.nl opgericht. Daarop staat een overzicht met informatie en tools voor het geven van onderwijs op afstand, vanaf het kleuteronderwijs tot en met hbo.

Leraren gaan de website de komende weken dagelijks bijwerken en worden daarbij ondersteund door studenten. „De afgelopen dagen worden er heel veel initiatieven met leraren gedeeld. Mailtjes via school. whatsappjes van betrokken ouders en collega’s. Sociale media die volstromen met goede voorbeelden van afstandsonderwijs”’, zegt initiatiefnemer en docent geschiedenis Jasper Rijpma. „Daarin proberen we nu orde te scheppen. Met Wijslijst.nl kunnen leraren zich bezighouden met hun kerntaak en zich richten op de leerlingen.”

Op de website wordt informatie verstrekt over uiteenlopende initiatieven, zoals lessen mediawijsheid voor in de kinderopvang en programmeren op het hbo. Alle initiatieven zijn onderverdeeld in thema’s als ‘oefenen en toetsen’, ‘bewegen en gezondheid’ en ‘samenwerken’.