Wijkverpleging in Amersfoort failliet

Centrum Wijkverpleging in Amersfoort is deze week failliet verklaard. De curator gaat voor 130 werknemers collectief ontslag aanvragen, meldt vakbond NU’91.

De oorzaak van het faillissement is nog onbekend. „Dat gaat de curator nog uitzoeken, maar de geluiden die ik hoor zijn mismanagement”, zegt een woordvoerster van NU’91. Volgens haar wordt er spoedig gekeken of er een overnamekandidaat is voor de Amersfoortse zorgorganisatie.

De rechtbank in Amsterdam heeft Marie-José Cools van De Advocaten van Van Riet aangesteld als curator. Zij was vrijdag niet bereikbaar voor commentaar. Hoeveel cliënten Centrum Wijkverpleging heeft, is nog onbekend. Bij het bedrijf werd vrijdag de telefoon niet opgenomen.