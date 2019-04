Wijkertunnel na bergen auto’s weer open

De Wijkertunnel (A9) richting Alkmaar is vrijdagmiddag na een kettingbotsing enkele uren afgesloten geweest. De tunnel onder het Noordzeekanaal bij Beverwijk ging volgens Rijkswaterstaat rond 18.30 uur weer open.

In de Wijkertunnel vond een kettingbotsing plaats waarbij twaalf auto’s betrokken waren. Veel hulpdiensten waren aanwezig en een traumahelikopter is ingezet. Daarnaast moesten meerdere auto’s worden geborgen. Verkeer richting Alkmaar had te maken met grote files. „Die zijn er nog, maar lossen nu op”, zegt een woordvoerster van Rijkswaterstaat.