Wijkagenten steeds meer tijd kwijt aan noodhulp

Wijkagenten in middelgrote steden en op het platteland worden vaak ingezet voor onder meer noodhulp, zoals levensbedreigende situaties na een ernstig ongeval of een gewapende overval. Daardoor hebben ze nauwelijks tijd om te investeren in wijkcontacten en neemt hun kennis van de wijk af. Dit staat in het rapport Lokale handhaving door de politie van de Inspectie Justitie en Veiligheid.

De onderzoekers constateren dat de politie te weinig informatie heeft om problemen te voorzien en in te grijpen vóórdat het echt onveilig wordt. De inspectie noemt dit „een zorgwekkende ontwikkeling voor de effectiviteit van de politie”.

Ook bezorgt het grote aantal meldingen over personen met verward gedrag de politie handenvol werk. „Dit maakt investeren in de wijk en daar spelende problematiek lastig”, valt te lezen in het onderzoek.